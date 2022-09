“Il Litorale degli Eroi”, un viaggio nel tempo e nell’antichità: al via i webinar gratuiti per gli operatori turistici

Ostia – Al via le quattro giornate intensive dedicate alla scoperta o riscoperta di un’area Regionale non sempre adeguatamente valorizzata e conosciuta, che nasconde meraviglie archeologiche e testimonianze storiche di assoluta rilevanza proposte da Visit Ostia Antica Aps, un team di guide turistiche altamente specializzate da sempre attive nella promozione dei beni culturali del territorio del Litorale romano e di Roma.

Due delle giornate in programma saranno dedicate agli operatori del turismo stranieri, ed altre due agli

operatori nazionali e regionali. Attenzione anche ai blogger ed ai giornalisti che con il loro interessamento possono regalare un’opportunità di conoscenza ad una parte meravigliosa del territorio laziale. Il programma dei webinar gratuiti è finanziato da un bando della Regione Lazio allo scopo di sostenere e rilanciare la promozione delle destinazioni turistiche dopo la crisi dovuta all’emergenza Covid -19, anche e soprattutto fuori stagione, perché è proprio in questo periodo che il territorio diviene più vivibile, le

destinazioni e le aree archeologiche meno affollate e più godibili, il clima ancora molto ospitale.

“Il webinar dedicato al pubblico straniero s- spiegano gli organizzatori – i terrà nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022, mentre quello in italiano si svolgerà lunedì 3 e martedì 4 ottobre 2022 dalle 9:30 alle 12:15 e dalle 14:30 alle 17:15. Per ricevere il link zoom per partecipare al webinar, è sufficiente riempire il form al seguente link, form per operatori italiani: https://forms.gle/4y3BhXPWXNYmLiKN8, form per operatori stranieri https://forms.gle/LmRckwBF1PoBXKfQA

Il webinar sarà solo il primo momento di questa opportunità di scoprire il ‘Litorale degli Eroi’ che proseguirà poi con un educational nel quale saranno ospitati per 3 giorni/2 notti di visite 10 operatori extra regione selezionate tra i partecipanti al webinar che potranno usufruire anche di visite guidate. Inoltre per tutti gli operatori regionali saranno messe a disposizione tour giornalieri nel fine settimana dal 22 ottobre al 26 novembre sempre in forma gratuita. Le mete toccate dalle visite saranno Ostia Antica, la prima colonia di Roma alla foce del Tevere, che ci piace definire “the better Pompeii”, per poi esplorare tesori nascosti a pochi km dalla città eterna. Visit Ostia Antica propone un vero e proprio viaggio nel tempo, dall’antichità a oggi, alla scoperta delle incredibili storie degli “eroi” che sono sbarcati sul Litorale romano nel corso dei secoli: da Enea fino ai soldati alleati che hanno sacrificato la loro vita durante lo Sbarco di Anzio e che oggi riposano nel WWII American Cemetery and Memorial di Nettuno.

Tutti i dettagli su come candidarsi per partecipare all’educational e sul programma saranno spiegati durante il webinar che rimarrà a disposizione sui canali social di Visit Ostia Antica. Possono inoltre essere richiesti anche alla email info@visitostiantica.org specificando nell’oggetto “Il litorale degli Eroi”. Sono benvenuti tour operator, guide turistiche, blogger, giornalisti, operatori del settore turistico a vario titolo, tutti invitati a partecipare a questa emozionante scoperta”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link