SITUAZIONE. Un blando promontorio di alta pressione ha conquistato quasi tutta Italia portando maggiore stabilità anche all’estremo Sud e la Sardegna dove le piogge sono state particolarmente abbondanti nella giornata di venerdì con accumuli fino a 100mm in Sicilia. E’ una protezione effimera e di breve durata cui farà seguito un intenso peggioramento che abbraccerà l’intero weekend delle elezioni politiche. La perturbazione si annuncerà con velature e stratificazioni poi arriveranno le prime piogge che si intensificheranno fino ad assumere carattere di temporale, infine quei temporali diventeranno forti e potranno essere a carattere di nubifragio con locali criticità. Tutto a partire da sabato mattina al Nordovest con fenomeni in graduale estensione entro la domenica anche a tutto il Centro e parte del Sud. Questa sarà la prima vera perturbazione di stampo autunnale per il nord mentre avrà caratteristiche ancora intermedie al Centro e al Sud. A condire il tutto venti forti meridionali con locali mareggiate. Vediamo allora l’evoluzione prevista per la giornata di sabato e quella di domenica mentre già vi anticipiamo che nella prossima settimana sono attese nuove condizioni di maltempo e con clima anche più freddo.

METEO SABATO 24 SETTEMBRE: Nord, tempo perturbato fin dal mattino al Nordovest con rovesci e temporali in intensificazione nel pomeriggio, possibili picchi di 100mm sulla Liguria. Tra il pomeriggio e la sera peggiora anche su tutta la Lombardia l’Emilia Romagna e il Triveneto, anche qui con fenomeni localmente intensi. Miglioramento serale a iniziare da ovest. Centro, qualche pioggia fin dal mattino sull’alta Toscana, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Tra pomeriggio e sera forti temporali attesi sulla Toscana con possibili grandinate e nubifragi nella notte in estensione sempre nella notte anche al Lazio. Locali piogge anche su Umbria e Marche entro sera ma meno intense. Meglio in Abruzzo. Sud, giornata soleggiata con qualche velatura o stratificazione, più diffusa dal pomeriggio su Campania, Molise e Puglia. Temperature in calo al Nordovest, in aumento altrove. Venti forti meridionali in rotazione da NE entro sera sulla Liguria. Mari molto mossi, fino ad agitati i bacini centro settentrionali, da poco mossi a mossi gli altri.

METEO DOMENICA 25 SETTEMBRE: Nord, ultimi piovaschi sul Triveneto in esaurimento, maggiore variabilità altrove senza fenomeno particolari salvo nel pomeriggio qualche isolata pioggia sulle Alpi. Centro, tempo perturbato con rovesci, temporali e nubifragi localmente accompagnati da grandinate specie sulle regioni tirreniche. Miglioramento graduale a iniziare dalla Toscana settentrionale dal tardo mattino o primo pomeriggio. Sud, piovaschi e locali temporali, localmente intensi in arrivo sulla Campania settentrionale, maggiore variabilità altrove con tendenza a qualche pioggia tra Molise e alta Puglia. E qualche isolato fenomeno tra Sicilia e Calabria ionica. Temperature in calo al Centro, stabili al Nord, in ulteriore lieve aumento al Sud. Venti forti meridionali, mari molto mossi o localmente agitati i bacini meridionali con mareggiate lungo le coste esposte.

SABATO: graduale cambio della circolazione a tutte le quote, per il transito di una perturbazione che porterà rovesci e temporali anche intensi sul settore tra il 24 e il 26 settembre. Pertanto sabato 24 settembre sarà caratterizzato da un progressivo aumento delle nubi e primi temporali molto intesi a partire dalla Toscana NW e costiera (in particolare tra Versilia, Garfagnana, Lucchesia e Pisano) tra pomeriggio sera, in estensione alle aree appenniniche e preappenniniche, tra Empolese e Pistoiese. Temporali forti dalla tarda sera/notte successiva anche sul grossetano. Nubi in aumento anche tra Umbria e Lazio, con prime piogge entro tarda sera tra Perugino e alto Lazio. Si segnalano possibili criticità idrauliche e idrogeologiche tra Garfagnana, Lucchesia, Pistoiese ed empolese. Venti moderati-tesi meridionali, con rinforzi lungo le coste. Temperature minime in lieve rialzo. Mare tendente a mosso in serata.

DOMENICA: forte maltempo sulle regioni tirreniche, con rovesci e temporali molto intensi nella notte dapprima sui settori della bassa Toscana, nell’entroterra Umbro e a seguire sull’alto Lazio; temporali intensi che nel corso del mattino interesseranno anche il Lazio centrale ed entro il pomeriggio il basso Lazio, tra Pontino, Golfo di Gaeta e Frusinate. Si segnalano probabili criticità idrauliche e idrogeologiche sui settori del basso Lazio, tra Frosinone e Cassino, quindi tra Piana del Sacco e Piana del Liri, nonché sulle aree appenniniche del Frusinate e sulle coste tra Terracina, Formia e Gaeta, con accumuli anche superiori i 100mm in poche ore (maggiori di 200mm nelle 24h sulle interne). Venti meridionali, moderati-forti, con intense raffiche di vento tra settori costieri e medio-basso Lazio. Mare molto mosso.

Noteremo sole prevalente fino a venerdì compreso, con temperature massime entro 22-25°C, mentre le minime risulteranno molto contenute a valle, specie lungo l’Appennino (qui con valori sin verso i 3-6°C). Ventilazione in prevalenza nord-orientale, a tratti moderata-tesa. Netto e forte peggioramento delle condizioni meteo nel weekend, tra 24 e 26 settembre, per l’avanzare di una perturbazione da Ovest. Nel dettaglio, si segnalano primi forti temporali a partire dal pomeriggio-sera di sabato sulla Toscana nord-occidentale e costiera, in estensione all’entroterra appenninico. Segue l’interessamento tra tarda sera/notte successiva dei settori costieri tra Livornese e grossetano quindi la Maremma con forti temporali che nel corso della notte di domenica si sposteranno verso l’alto Lazio. Domenica perturbata sul Lazio, con temporali molto forti in particolare sul medio-basso Lazio. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio con possibili criticità idrogeologiche più probabili su Toscana nord-occidentale, bassa Toscana e basso Lazio. Lunedì 26 perturbato sul Lazio, di nuovo con temporali intensi specie tra romano, pontino e frusinate.

