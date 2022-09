Mondiali di Canottaggio, il doppio pesi leggeri maschile è argento

Racice – La medaglia d’oro ancora non arriva ai Mondiali di Canottaggio per Pietro Ruta e Stefano Oppo, ma per la quarta volta consecutiva, hanno conquistato la medaglia d’argento mondiale nel doppio PL chiudendo i 2000 metri di distanza in 6.19.11. Sul bacino remiero di Racice (Rep. Ceca) la coppia azzurra più medagliata in attività ha trovato irraggiungibile l’equipaggio irlandese (6.16.46), vincitore della medaglia d’oro mentre al terzo posto si è classificata la barca ucraina (6.19.53). Dopo il bronzo olimpico di Tokyo 2020 Oppo, campione del mondo con l’otto PL nel 2013, si è aggiudicato con Ruta tre medaglie d’argento nelle ultime tre edizioni mondiali (2017-2018-2019) oltre a un titolo europeo nel 2020 e un bronzo nel 2021.

La gara è stata incerta e appassionante. Iniziata da subito ad essere avvincente con una partenza velocissima degli azzurri che rimangono incollati al gruppo con solo la Francia a fare il ritmo, ma l’Italia è seconda a quarantuno colpi.

Al passaggio dei 500 metri la barca azzurra è prima davanti alla Francia per 45 centesimi seguita dalla Repubblica Ceca in terza posizione. A ottocento metri l’Irlanda passa al comando seguita dall’Italia seconda al passaggio dei 1000 metri in ritardo di 33 centesimi con la Svizzera terza. Prima dei 1500 metri la Svizzera supera l’Italia e al passaggio dell’ultimo intermedio è prima l’Irlanda seguita dalla formazione elvetica e dall’Italia.

Ma gli azzurri non mollano e vanno all’attacco fiaccando la Svizzera che crolla sotto le palate di Ruta e Oppo che ricuperano anche sull’Irlanda, mentre l’Ucraina cerca di attaccare l’Italia che reagisce e piomba sul finale alle spalle irlandesi per un terzo di barca.

Ordine di arrivo: 1. Irlanda 6.16.46, 2. Italia (Pietro Ruta-Fiamme Oro, Stefano Oppo-Carabinieri) 6.19.11, 3. Ucraina.6.19.53, 4. Svizzera 6.21.10, 5. Repubblica Ceca 6.23.24, 6. Francia 6.28.25.

Il quattro di coppia azzurro con Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili si è giocato il tutto per tutto per un posto tra i grandi della specialità. Riuscendo a salire sul terzo gradino del podio. Erano quattro le barche che puntavano al podio e tra queste l’Italia che ha iniziato facendo il ritmo di gara davanti alla Polonia e all’Olanda con la Gran Bretagna. Al passaggio della prima frazione l’Italia è stata prima con la Polonia a 43 centesimi di distacco e la Gran Bretagna a 92.

L’Italia ha poi dovuto alzare il ritmo per contenere la Polonia che al passaggio di metà gara è risultata davanti per 33 centesimi. Subito dopo il quartetto azzurro viene attaccato anche dalla Gran Bretagna e al passaggio dell’ultima frazione l’Italia è transitata terza alle spalle di Gran Bretagna e Polonia. Il finale è incandescente con l’Olanda che è tornata a premere sull’Italia che a sua volta dal terzo posto ha cercato di ricuperare sulla Gran Bretagna, mentre la Polonia piomba sul traguardo e vince il titolo davanti ai britannici per 89 centesimi e alla barca azzurra che ha portato a casa il bronzo con 2.06 di distacco dai polacchi.

Quest’ l’ordine di arrivo: 1. Polonia 5.40.08, 2. Gran Bretagna 5.40.97, 3. Italia (Nicolò Carucci-SC Gavirate, Andrea Panizza-Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi, Luca Chiumento-Fiamme Gialle/SC Padova, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle) 5.42.14, 4. Olanda 5.43.14, 5. Estonia 5.45.52, 6. Romania 5.46.08. (coni.it)

(foto@MimmoPerna)

