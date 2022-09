Racice – A Racice, in Repubblica Ceca, nella prima giornata di finali ai Mondiali di Canottaggio iridate riservate alle specialità non olimpiche e non paralimpiche – sono le barche non inserite nel programma dei Giochi Olimpici e Paralimpici – l’Italia del canottaggio conquista sei medaglie (5 d’oro e 1 d’argento) sulle otto finali in cui era presente.

Ad aprire la serie di vittorie il due senza pesi leggeri maschile di Alessandro Durante (SC Telimar) e Giovanni Ficarra (CC Peloro) che, grazie a una partenza ben fatta e un percorso sempre con un alto regime di colpi, hanno vinto la medaglia d’oro davanti all’Ungheria, seconda, e alla Repubblica Ceca, terza. Analogo successo per la coppia composta da Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl (CC Saturnia), specialiste del due senza pesi leggeri, campionesse mondiali ed europee Under 23 che oggi si sono prese anche il titolo assoluto dominando la finale sugli Stati Uniti. Vittoria del titolo mondiale anche per Gabriel Soares (Marina Militare), che nel singolo Pesi Leggeri ha letteralmente spiazzato gli avversari piombando sul traguardo davanti a Grecia e Slovenia, queste ultime due dopo essersi contesi gli altri due gradini del podio negli ultimi cinquecento metri.

Foto 3 di 3





Le ultime due medaglie d’oro sono state appannaggio dei due quadrupli azzurri pesi leggeri, maschile e femminile, che non hanno lasciato spazio agli avversari. Una vittoria per la formazione maschile, di Antonio Vicino (Marina Militare), Alessandro Benzoni (SC Gavirate), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio) e Patrick Rocek (SC Lario), che ha inflitto oltre tre secondi di distacco alla Cina, seconda punta a punta sulla Germania, terza. La formazione femminile di Giulia Mignemi (SC Aetna), Ilaria Corazza (SC Timavo), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) e Arianna Noseda (Fiamme Rosse), ha invece vinto l’oro con autorevolezza sulla barca statunitense. L’argento, infine, è arrivato da Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo) che, nel singolo PR2 maschile, è riuscito a mantenere il contatto con l’Olanda che ha vinto il titolo mondiale.

Le altre due barche finaliste raggiungono rispettivamente il terzo posto, il due senza PR3 femminile, e il sesto infine il singolo pesi leggeri femminile. Per quanto riguarda il medagliere parziale per nazione, l’Italia conduce con 6 medaglie (5 ori, 1 argento) davanti alla Gran Bretagna, con due ori, e all’Olanda con un oro e un argento. Per quanto riguarda invece le tre barche che al mattino erano impegnate nell’ultimo turno di qualifiche, passa in finale Giacomo Perini (CC Aniene) nel singolo PR1 maschile, con il miglior tempo e realizzando anche il miglior crono nella specialità ai Campionati del Mondo. Vanno invece in finale B l’otto maschile e il doppio maschile, rispettivamente terzo nel recupero e quarto in semifinale. Domani, settima giornata di gare a Racice, con l’Italia impegnata dalle ore 13.05 in tre finali: due olimpiche (doppio Pesi Leggeri e quattro di coppia Senior maschili) e una paralimpica (quattro con PR3 Mix).

(foto@MimmoPerna)

