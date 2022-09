Arnhem – La Nazionale Italiana Femminile di Volley ha esordito nel Campionato Mondiale 2022 con un facile 3-0 (25-10, 25-12, 25-16) sul Camerun. Le ragazze di Davide Mazzanti, sotto gli occhi del presidente Manfredi e del segretario generale Bellotti, hanno dominato le africane dalla prima all’ultima palla, regolando i conti in poco più di un’ora di gioco. Conquistata la vittoria e i 3 punti in classifica per la pool A, domani Egonu e compagne avranno una giornata di riposo, per poi tornare in campo lunedì 26 settembre (ore 18) contro Porto Rico.

Nello staff azzurro in attesa dell’arrivo del vice allenatore Matteo Bertini, in panchina è andato il tecnico Luca Pieragnoli. Come formazione iniziale il Ct Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro.

La partita

Nel primo set l’Italia ha impiegato pochi scambi a prendere il comando (8-4), Orro in regia ha gestito molto bene le sue attaccanti (11-4) e il parziale è filato via liscio senza problemi (25-10).

Il copione non è cambiato nella seconda frazione, le ragazze di Mazzanti hanno spinto subito forte (7-2) e il Camerun è scivolato pesantemente indietro (14-4).Le campionesse europee hanno gestito agilmente il vantaggio e il set si è chiuso sul punteggio di (25-12).

Nell’ultimo set la nazionale tricolore ha commesso qualche errore in più e le africane sono rimate a contatto fin sul (9-7). Le fasi successive hanno visto nuovamente la squadra azzurra imporre il proprio ritmo (16-11), senza concedere più nulla al Camerun (25-16).

(federvolley.it)(foto@FederazioneItalianaPallavolo/Facebook)

