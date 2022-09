Prova in linea di ciclismo, Persico è bronzo mondiale: “Ripagata dei sacrifici”

Silvia Persico regala all’Italia la medaglia di bronzo nella prova in linea del Campionato Mondiale di ciclismo su strada, in corso di svolgimento a Wollongong (Australia). L’azzurra classe 1997 sale sul terzo gradino del podio, battuta nella volata del gruppo inseguitore dalla belga Lotte Kopecky, medaglia d’argento. Il titolo va all’olandese Annemiek Van Vleuten, che stacca la concorrenza nell’ultimo chilometro nonostante un gomito rotto e va a prendersi un altro successo stagionale dopo quelli di Giro, Tour e Vuelta.

“È stata una corsa dura – commenta Persico subito dopo l’arrivo -. Sulle ultime due ascese ho sofferto tanto. Sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e una volta riprese le prime non pensavamo certamente al numero di Annemiek, che ha sofferto tanto quanto la sottoscritta in salita. Io la davo indietro, invece eccola sbucare all’improvviso. Non avevo le gambe per andarle dietro. Per la volata sapevo che Lotte era l’avversaria più pericolosa. Ho preso la sua ruota, ma non sono riuscita a superarla”.

“Se sono contenta di questa medaglia? Sicuramente. Ripaga del lavoro fatto da tutta la squadra. È stato un gruppo fantastico e la prima cosa che ho detto alle mie compagne una volta tagliato il traguardo è stato che mi dispiaceva di non essere riuscita a fare meglio. Per me si tratta della conclusione di una stagione fino ad oggi fantastica” ha concluso Silvia Persico.

In top 10 anche l’azzurra Elisa Longo Borghini, mentre Sofia Bertizzolo chiude al 17esimo posto, a 13″ dalle prime. Più arretrate Silvia Zanardi (31esima a 4’57”), Elisa Balsamo (49esima a 7’39”) ed Elena Cecchini (48esima). Non termina la gara invece Vittoria Guazzini, autrice di una grande prova nei primi 130 chilometri di corsa. (coni.it)

(Foto Bettini/FCI)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.