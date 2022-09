Pugilato, gli Azzurri in raduno ad Assisi per i prossimi Europei

E’ in svolgimento ad Assisi il raduno collegiale Elite del pugilato maschile e femminile. Sono 9 le Azzurre che stanno svolgendo impegnativi allenamenti per il prossimo Europeo in Montenegro.

Dall’11 al 23 ottobre la competizione continentale vedrà protagonisti di nuovo gli Azzurri che portano in eredità numerose medaglie in palmares. Tra di essi anche Giordana Sorrentino, Irma Testa, Roberta Bonatti, Emanuele Renzini, Massimiliano Alota e Mattia Tanci.

(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

