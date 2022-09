Svuotava abusivamente delle cantine di Roma e abbandonava rifiuti ingombranti

Roma – E’ stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, XV Gruppo Cassia, l’uomo che, con il proprio furgone, si aggirava nel quadrante nord della Capitale, abbandonando rifiuti ingombranti in modo indiscriminato.

Le indagini sono partite a seguito di alcune segnalazioni di cittadini, corredate da specifiche immagini, che hanno fornito elementi utili agli agenti diretti dalla Dott.ssa Barbara Luciani, per il rintraccio del mezzo , trovato in sosta su strada privo di copertura assicurativa e per tale motivo posto sotto sequestro.

A seguito di ulteriori controlli è stato individuato il conducente che, portato presso gli uffici di via Caprilli, al termine degli accertamenti è stato denunciato per i reati ambientali connessi alla gestione e trasporto illecito di rifiuti.

L’uomo era solito svolgere un’opera di raccolta e trasporto illegale di materiali, quali reti, materassi, mobilio, prelevati principalmente nelle zone tra Labaro e Prima Porta, tramite un’attività abusiva di svuota cantine, per poi gettare il tutto in modo indiscriminato a bordo strada o nei cassonetti destinati alla raccolta dell’indifferenziato. Ulteriori indagini sono tuttora in corso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link