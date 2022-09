Angelus: nel giorno delle elezioni, la preghiera speciale di Papa Francesco per l’Italia

Matera – “Ci rivolgiamo alla Vergine Maria, Donna eucaristica. A Lei affidiamo il cammino della Chiesa in Italia, perché in ogni comunità si senta il profumo di Cristo Pane vivo disceso dal Cielo. Io oserei oggi chiedere per l’Italia: più nascite, più figli”.

E’ la preghiera speciale pronunciata da Papa Francesco al termine della Messa celebrata a Matera per la conclusione del Congresso Eucaristico nazionale (leggi qui). All’Angelus, pregato nello Stadio XXI Settembre della Città dei Sassi, prima di far rientro in Vaticano, il Pontefice invoca la “materna intercessione” della Vergine Maria “per i bisogni più urgenti del mondo”.

Il pensiero del Santo Padre va prima al Myanmar: “Da più di due anni quel nobile Paese è martoriato da gravi scontri armati e violenze, che hanno causato tante vittime e sfollati. Questa settimana mi è giunto il grido di dolore per la morte di bambini in una scuola bombardata. Si vede che è la moda, bombardare le scuole, oggi, nel mondo! Che il grido di questi piccoli non resti inascoltato! Queste tragedie non devono avvenire!”. Poi lo sguardo del Papa va all’Est Europa: “Maria, Regina della Pace, conforti il martoriato popolo ucraino e ottenga ai capi delle Nazioni la forza di volontà per trovare subito iniziative efficaci che conducano alla fine della guerra”.

“Mi unisco all’appello dei Vescovi del Camerun per la liberazione di alcune persone sequestrate nella Diocesi di Mamfe, tra cui cinque sacerdoti e una religiosa. Prego per loro e per le popolazioni della provincia ecclesiastica di Bamenda: il Signore doni pace ai cuori e alla vita sociale di quel caro Paese”, aggiunge il Papa che, prima di impartire la benedizione, prega anche per i migranti: “Oggi la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, sul tema ‘Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati’. Rinnoviamo l’impegno per edificare il futuro secondo il disegno di Dio: un futuro in cui ogni persona trovi il suo posto e sia rispettata; in cui i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta possano vivere in pace e con dignità. Perché il Regno di Dio si realizza con loro, senza esclusi. È anche grazie a questi fratelli e sorelle che le comunità possono crescere a livello sociale, economico, culturale e spirituale; e la condivisione di diverse tradizioni arricchisce il Popolo di Dio. Impegniamoci tutti a costruire un futuro più inclusivo e fraterno! I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati”.

