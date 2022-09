Civitavecchia, alberi cadono sulla linea elettrica: disagi in zona nord

Civitavecchia – Acea Ato 2 rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte del “Consorzio Acquedotto Medio Tirreno” con Prot. 503 del 24/09/2022 di un improvviso guasto alla linea elettrica dell’Enel e questo comporterà una importante riduzione della portata addotta all’impianto Filtri Aurelia. In particolare, a causa del maltempo, alcuni alberi sono caduti sulla linea elettrica che alimenta le pompe alle sorgenti di Cavuiole a Grotte di Castro.

Nelle prossime ore potrebbero quindi verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle zone: Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord, zona la Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino, zona Industriale: Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa, zona Area Portuale, zona Punton de Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Salvo imprevisti, il ripristino del regolare servizio è previsto nella giornata di domani. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link