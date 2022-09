Elezioni 2022: alle 23 l’affluenza supera il 64%. In calo rispetto al 2018

Roma – Elezioni 2022, alle 23 l’affluenza alle urne per il rinnovo della Camera è stata del 64,13% secondo i dati del Viminale (4.060 sezioni su 7.904). Al Senato (4.658 sez. su 7.904) affluenza al 64,18%. Entrambi i dati sono in calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

L’AFFLUENZA NELLE REGIONI

Nel Lazio l’affluenza alle 19 è stata del 53,18% contro 55,47% nel 2018, in Lombardia del 58,35% contro il 62,27%. In Campania l’affluenza è stata del 38,72% contro 52,57% nel 2018.

In Abruzzo l’affluenza è stata del 51,38% contro 61,28% nel 2018. In Basilicata è stata del 41,27% contro 53,13%, in Calabria del 36,92% contro 49,64%, in Emilia Romagna del 59,76% contro 65,98%, in Friuli-Venezia Giulia del 56,23% contro 62,44%, in Liguria del 53,45% contro 61,05%, nelle Marche del 55,69% contro 62,16%, nel Molise del 44,04% contro 56,46%.

Nel Piemonte del 53,61% contro 61,85%, in Puglia del 42,58% contro 53,66%, in Sardegna del 40,97% contro 52,48%, in Sicilia del 41,9% contro 47,06%, in Toscana del 58,07% contro 63,87%, in Trentino Alto Adige del 52,55% contro 60,52%, in Umbria del 56,07% contro 64,77%, in Valle d’Aosta del 48,76% contro 59,02% e in Veneto del 57,6% contro 64,6%.

ELEZIONI SICILIA

Il 41,9 per cento degli elettori in Sicilia si è recato alle urne alle 19, in calo rispetto alle elezioni del 2018, quando allo stesso orario è andato alle urne il 47,06% degli aventi diritto. Per quanto riguarda le elezioni regionali, invece, l’affluenza alle 19, comunicata dal Servizio elettorale della Regione, è del 35,44%, mentre 5 anni fa era stata del 36,44%. (fonte Adnkronos)