Elezioni 2022, gli exit poll: FdI primo partito, Centrodestra in avanti. Il Pd supera il M5S

Per gli Exit Poll della Rai, al Senato 111-131 seggi per il centrodestra e 33-53 per il centrosinistra. Alla Camera, 227-257 seggi al centrodestra, 78-98 al centrosinistra