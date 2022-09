Elezioni, oltre 50 milioni di italiani chiamati al voto: alle 12 l’affluenza è al 19%

Roma – Ben 51 milioni di italiani sono chiamati oggi per eleggere i due rami del Parlamento. E, secondo i dati, ancora parziali, del Viminale alle 12 l’affluenza alle urne per il rinnovo della Camera è del 19%. Le rilevazioni si riferiscono al momento alle sezioni di 4.671 comuni su 7.904. Il prossimo dato si avrà alle 19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale, alle 23. Alle scorse elezioni politiche, nel 2018, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,24% degli aventi diritto.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato presso la scuola ‘Piazzi’ di Palermo. Al suo arrivo al seggio è stato accolto da un applauso dagli elettori che erano in attesa di votare. Mattarella è rimasto nella cabina elettorale per pochissimi minuti e ha lasciato il seggio. All’uscita dalla scuola due crocerossine lo hanno fermato per un saluto.

All’uscita dal seggio della scuola Piazzi, il Capo dello Stato si è fermato per pochi minuti, da solo, davanti alla lapide dedicata al giudice Cesare Terranova, ucciso il 25 settembre 1979, che si trova proprio davanti alla scuola. (fonte Adnkronos)