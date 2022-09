Exit poll elezioni 2022: cautela dal Pd tra debacle e buon risultato

Roma – Diffusi gli exit poll (leggi qui). Nella forchetta tra il 17/18% e 21/22% è racchiuso un finale agli antipodi per la notte elettorale al Nazareno. La tenuta nel caso di un risultato con il 2 davanti. La debacle nel caso della forchetta al ribasso, con un esito pericolosamente vicino al peggior risultato, quello del Pd di Matteo Renzi nel 2018. In 4 punti percentuali balla il dibattito interno delle prossime settimane e mesi. E l’attuale assetto dem.

Una debacle potrebbe inevitabilmente accelerare la stagione congressuale, comunque già prevista per il 2023 da Statuto. Al Nazareno, dove è arrivato il segretario Enrico Letta, nessun commento per ora. Con il segretario c’è tutto lo stato maggiore. Capigruppo e dirigenti. Manca Andrea Orlando che sta seguendo lo spoglio nella sua Liguria. L’invito che arriva è quello alla cautela. Si tratta di exit poll, troppe volte imprecisi rispetto ai dai dati veri. “Aspettiamo le proiezioni”, la parola d’ordine in una notte che si prospetta lunga. (fonte Adnkronos)