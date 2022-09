Il Papa accorcia la visita a Matera per consentire ai Vescovi italiani di andare a votare

Matera – Il Papa, dopo la Messa (leggi qui) e la visita alla mensa della Fraternità a Matera, si è congedato dalle autorità locali che lo avevano accolto all’arrivo e si è trasferito in auto a Gioia del Colle, da dove – alle ore 11.55 – è partito per far rientro in Vaticano. Una visita, a conclusione del Congresso eucaristico nazionale con i Vescovi di tutto il Paese, che il Papa ha deciso di accorciare per consentire ai presuli di andare a votare per le politiche. In mattinata, l’appello del Papa al Paese per arginare l’inverno demografico. (fonte Adnkronos)

