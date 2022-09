Paura in strada a Nettuno, spari contro un’auto vicino al lungomare

Nettuno – Sparatoria intorno alle 19 a Nettuno, Comune della costa laziale vicino a Roma. In via Livatino, nei pressi di un complesso residenziale, tre uomini a bordo di un’auto hanno esploso tre colpi di pistola contro un’altra vettura con a bordo una coppia di ragazzi. I tre sono poi fuggiti. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto gli agenti del commissariato Anzio, che hanno rinvenuto alcuni bossoli. (fonte Ansa)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link