Caro carburante: Ryanair verso (un nuovo) aumento dei prezzi dei biglietti

Roma – La compagnia aerea low cost Ryanair sta pianificando un aumento dei prezzi a causa dell’aumento del costo del carburante. A dichiararlo alla Dpa il responsabile delle attività tedesche della compagnia irlandese. “Il prezzo medio di un biglietto Ryanair aumenterà probabilmente da 40 a 50 euro (da 38,6 a 48,2 dollari) in cinque anni”, ha dichiarato Andreas Gruber.

La compagnia aerea sta cercando di ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del petrolio con contratti a termine che fissano i prezzi e acquistando paraffina a basso costo per le sue scorte, ma non può ammortizzare completamente l’aumento dei prezzi del carburante, ha detto Gruber, che è anche a capo della controllata di Ryanair, Laudamotion. Ryanair non è la sola ad aumentare i prezzi: Lufthansa, ad esempio, ha annunciato tariffe più alte per il resto dell’anno. (fonte Adnkronos)