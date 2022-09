Fiumicino – Bombe d’acqua, tombini intasati, strade completamente allagate… Il maltempo non ha risparmiato il litorale romano, dove questa mattina, 26 settembre 2022, violenti nubifragi hanno colpito il territorio. Allagamenti si sono registrati soprattutto nelle zone di Focene, Maccarese e Isola Sacra: l’acqua è fuoriuscita incessantemente dai tombini, rimasti intasati, e ha invaso le strade creando non poche criticità.

Focene, in particolare, è diventata una sorta di “piscina” a cielo aperto: l’acqua ha superato i marciapiedi e i dossi, entrando anche all’interno di alcune abitazioni.

di 15 Galleria fotografica Violento nubifragio a Fiumicino, Focene e Maccarese









