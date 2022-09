Elezioni 2022, a Fiumicino Calandra salva la Lega: “Ripartiamo dal nord del territorio”

Fiumicino – “Le località dell’estremo nord di Fiumicino ci hanno premiato. Con il loro voto, i residenti della cittadina aeroportuale hanno fatto capire che dopo dieci anni di Amministrazione di sinistra è giunto il momento di un serio cambiamento. Un cambiamento per il quale si affidano alla Lega”.

Così, all’indomani della vittoria della coalizione del centrodestra alle elezioni politiche, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino, commenta i risultati del voto. Il partito di Salvini a Fiumicino (dove il dato sull’affluenza finale è oltre il 59% degli aventi diritto leggi qui), si attesta al 6,45% nel collegio uninominale.

“Il mio impegno nell’estremo nord del territorio ha ‘salvato’ la Lega con una media del 10%. Un dato su cui riflettere. Ma ho le idee chiare: è già il momento di rimboccarsi le maniche. Nelle prossime ore inizierò a lavorare seriamente anche su Fiumicino città e Parco Leonardo. Sono certo che la Lega farà un grande risultato alle regionali e alle comunali. Abbiamo una solida base di ripartenza, che è il nord di Fiumicino, dove ha staccato la media del partito di 3 punti, affermandosi all’11 per cento. Un risultato di cui tutti dovranno tenere conto”.

