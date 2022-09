Elezioni 2022, Ciocchetti (FdI): “Dai cittadini un avviso di sfratto a Montino”

Fiumicino – “Il risultato ottenuto a Fiumicino dal centrodestra è straordinario. Una vittoria schiacciante che in vista delle prossime elezioni rappresenta un avviso di sfratto al sindaco Montino. Insieme a Ester Mieli, eletta per il Senato in questo collegio, lavorerò a fianco di Mario Baccini per rilanciare una realtà così importante del nostra regione”. A dichiararlo in una nota stampa è il parlamentare alla camera di FdI Luciano Ciocchetti.

“Con il voto di domenica – spiega Ciocchetti – i cittadini di Fiumicino si sono espressi chiaramente, non vogliono più che a governare sia il centrosinistra. Vogliono il cambiamento, vogliono prospettive di rilancio e di sviluppo, vogliono che ci sia qualcuno che risollevi il territorio in cui vivono e lavorano. Questo potrà farlo Mario Baccini, a cui va il mio ringraziamento per il sostegno che mi ha dato in questa campagna elettorale, insieme a tutta la coalizione di centrodestra”.

Costa (FdI): “La vittoria della Meloni conferma anche il lavoro sul territorio”

“Con la vittoria del Centrodestra e l’affermazione senza precedenti di Giorgia Meloni possiamo registrare che il lavoro di coesione fatto sul territorio ha dato ottimi frutti” Lo afferma Stefano Costa, consigliere e capogruppo di FDI commentando l’ottimo risultato elettorale del partito a Fiumicino.

“A Fiumicino il trend nazionale è stato superato di gran lunga con quasi dieci punti percentuali in più per Fratelli D’Italia – sottolinea Costa – e questo ci inorgoglisce e ripaga dei sacrifici fatti in questi anni per sostenere i cittadini. Come consigliere e capogruppo di FDI a Fiumicino sono convinto che da oggi, con un appoggio forte anche dal Governo, si continuerà a lavorare con le forze di centrodestra per rispondere meglio alle esigenze del nostro Comune anche in vista delle prossime elezioni”.

