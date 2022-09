Elezioni 2022, il dato definitivo dell’affluenza a Fiumicino

Fiumicino – “Il dato definitivo dell’affluenza alle urne di Fiumicino è del 59.41%. Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, con qualche sporadico rallentamento dovuto alla procedura dei tagliandi anti-frode”.

Lo fa sapere, con un post sulle pagine istituzionali, il vicesindaco e assessore al personale del Comune di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca. “Ringraziamo il personale del Comune per l’impegno straordinario di questi giorni, presidenti, scrutatrici e scrutatori, che adesso sono impegnati nelle procedure di spoglio, le forze dell’ordine e tutti coro che hanno lavorato perché tutto andasse nel modo migliore possibile”, conclude il vicesindaco.

