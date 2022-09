Elezioni 2022, Tirrito (Co.G.I.): “Una speranza nei propositi di legalità e lotta alle mafie”

Roma – “Compiacimento e speranza nei propositi di legalità e lotta alle mafie: questo è l’augurio che, all’indomani della vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche, facciamo nostro e rivolgiamo al nuovo Governo”. A parlare e Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di giustizia).

“Sono tanti i temi sui quali, in questi anni, abbiamo largamente discusso con Fratelli d’Italia – spiega Tirrito -. Tematiche che ci auguriamo siano concretamente messe in atto: dal controllo dei carceri, alle pene certe e severe per determinati reati, fino all’affermazione del 41 bis, nel rispetto delle normative e delle memorie.

Tanti propositi su cui ora bisogna lavorare seriamente, per fare in modo che diventino realtà: questo è quello che ci aspettiamo dal Governo Meloni. Sappiamo che anche nel tessuto delle Istituzioni possono esserci delle mele marce, ma laddove vengano individuate, è giusto che esse vengano colpite ed emarginate, in nome di una politica sana”.

