Elezioni a Fiumicino: Fratelli d’Italia fa il pieno, il Pd in affanno. 5Stelle secondo partito

Fiumicino – Inutile girarci intorno: queste elezioni politiche, e poi quelle regionali, sono degli indicatori importantissimi per ciò che accadrà in primavera inoltrata, quando i cittadini di Fiumicino saranno chiamati al rinnovo del consiglio comunale.

E’ evidente e noto che il voto politico è totalmente diverso da quello amministrativo, specie se comunale, ma è un fatto che il cosiddetto “vento elettorale” ha una sua ragion d’essere.

E i numeri, i freddi numeri, dicono delle cose che possono sorprendere. Non certo il primo posto assoluto del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia (33,52%), ampiamente annunciato e vieppiù supportato da una serrata campagna elettorale sul territorio del suo candidato di punta, Luciano Ciocchetti, visto praticamente in tutte le località del comune.

Un dato politico interessante – ma probabilmente più di bandiera che di radicamento sul territorio (lo vedremo alla prova delle urne alle elezioni comunali) – è quello del Movimento 5 Stelle (16,89%), risultati alla prova dei fatti il secondo partito sul territorio, scavalcando quel Pd che da circa dieci anni governa il comune; e sembra un fatto acclarato che quando il Movimento va da solo ha maggiore appeal sull’elettorato.

Il Partito democratico si ferma al 14,33%, decisamente poco per ritenersi soddisfatti e comunque sotto la media nazionale.

Recupera ampiamente Forza Italia (6,59%), data per morta non più di 8 mesi fa, raggiungendo a sorpresa il secondo posto in coalizione grazie anche all’impegno “porta a porta” del capogruppo Alessio Coronas e del segretario Raffaello Biselli con la squadra di partito. In calo netto anche la Lega 6,45% (che ha anche pagato, lo ricordiamo, la diaspora di consiglieri verso Paragone) tenuta a livelli accettabili in particolare dall’impegno di Stefano Calandra al nord del territorio.

Il centrodestra locale, alla fine, supera addirittura il dato nazionale quanto a capacità di raccogliere voti, e – sempre in funzione amministrative – ci sarà da calcolare l’impatto delle liste civiche.

Discorso a parte per Italexit (2,59%) e Azione-Italia viva (6,0%), il primo riferimento di Mauro Gonnelli & Co., il secondo di Angelo Caroccia. In questo caso il dato politico nazionale conta relativamente, mentre è più interessante leggerlo in chiave amministrative: entrambi infatti dispongono di un “tesoretto” di voti che va al di là del riferimento politico nazionale e che bisognerà vedere come sarà speso in funzione locale.

Ultimo dato, l’affluenza: ha votato quasi il 60% degli aventi diritto (equamente diviso tra uomini e donne) che dà un segnale dignitoso di partecipazione civica.

