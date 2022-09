Fiumicino, Ciocchetti (FdI) eletto alla Camera: “Lavorerò per mantenere gli impegni presi”

Fiumicino – “Sono felice e onorato di poter annunciare la mia elezione alla Camera dei Deputati come rappresentate del collegio uninominale del Lazio 2 – U06 in rappresentanza dei territori di dei municipi XI, XII di Roma e del Comune di Fiumicino. Come più volte annunciato durante la campagna elettorale, terrò ben saldo il rapporto con il territorio che mi ha eletto. Chi mi conosce sa che ho sempre instaurato legami intensi e di fiducia con l’elettorato e con il territorio di riferimento. 11.000 voti di distacco dal mio avversario e la netta vittoria in un collegio definito quasi blindato per il centrosinistra laziale, sono per me una grande responsabilità politica”.

Lo afferma Luciano Ciocchetti (FdI), dopo la pubblicazione dei risultati elettorali definitivi, all’indomani delle elezioni politiche. “Gli impegni che ho preso in prima persona con i cittadini, dalla situazione di ITA alla riqualificazione dell’ospedale Forlanini, passando per lavoratori della pesca e dello spettacolo, anziani e crisi energetica, saranno al centro della mia agenda politica e su tali punti mi relazionerò costantemente con il collegio – aggiunge -. Nel ringraziare, tutta la coalizione che mi ha sostenuto, voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai numerosi amici che mi hanno aiutato in questa campagna elettorale e che sono stati impegnati con me nel portare il messaggio di moderazione e i nostri valori all’interno di Fratelli D’Italia. Un grazie particolare a Giorgia Meloni che ha creduto fortemente in noi aprendo il partito ai nostri valori. A lei va tutto il mio sincero affetto, nella consapevolezza del grande lavoro che si trova a dover affrontare“,

“Questa bella e combattuta vittoria è avvenuta in un momento di grande difficoltà per il Paese che richiede il massimo impegno, serietà e dedizione nell’affrontare la situazione che abbiamo di fronte. La sobrietà sarà come sempre la mia linea guida e la condotta a cui tutti siamo chiamati e a cui ci atterremo, come ci ha ricordato questa notte Giorgia Meloni nel suo discorso di ringraziamento. Siamo pronti a lavorare per l’interesse dell’Italia”, conclude Ciocchetti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link