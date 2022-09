Il Cremlino analizza i risultati elettorali in Italia: “Forze obiettive sono le benvenute”

Mosca – I risultati delle elezioni in Italia “sono un affare esclusivamente interno”, ma Mosca è pronta a “dare il benvenuto a tutte le forze politiche” che mostrino “un atteggiamento costruttivo” nei confronti della Russia. lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando l’esito del voto nelle elezioni politiche 2022. “Questa è una questione esclusivamente interna, della Repubblica italiana. Noi siamo pronti a dare il benvenuto a qualsiasi forza politica che sia in grado di andare oltre il mainstream consolidato, pieno di odio per il nostro paese, e mostrare più obiettività e un atteggiamento costruttivo nei confronti del nostro paese “, ha detto Peskov ai giornalisti. (fonte Adnkronos)