Il ricordo di Salvo D’Acquisto si fa cultura: libri in dono alla scuola di Maccarese dalla Farmacia sociale che porta il nome dell’eroe

Fiumicino – Se è vero che l’esempio è il modo migliore per trasmettere valori alle nuove generazioni, e la scelta di Salvo D’Acquisto di immolarsi per salvare vite umane innocenti ne è una testimonianza tangibile, è altrettanto vero che – nella memoria di quel gesto – rinnovare esempi di solidarietà, specialmente in favore dei territori, è la giusta maniera di mantenerne vivo lo spirito.

E non è un caso se nel giorno del ricordo del sacrificio dell’eroe carabiniere, la farmacia che ne ha preso il nome, abbia effettuato un gesto nobile nei confronti di una scuola del territorio: la donazione di libri per alimentare la biblioteca della scuola di Maccarese, anch’essa intitolata a D’Acquisto.

“Abbiamo consegnato, come donazione – spiega il dottor Marco Tortorici -, 40 libri alla Biblioteca Salvo D’Acquisto dell’Istituto Comprensivo Torrimpietra. Ringraziamo di cuore il libraio Marco della Libreria Scritti e Manoscritti di Ladispoli che ci ha permesso di acquistare i libri con uno sconto speciale, riservato a questa iniziativa sociale”.

Per il Comune di Fiumicino era presente il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, presente anche il maestro Attilio Berni e due professori di orchestra, che hanno allietato il momento e nel ricordo di Salvo hanno intonato il nostro Inno nazionale.

Interessante l’intervento della dott.ssa Rita Pomponio, biografa ufficiale di Salvo D’Acquisto, che ha spiegato come il presunto attentato ai tedeschi in realtà fu un incidente, del quale i tedeschi non vollero prendersi la colpa. Nell’armeggiare su un baule contenente esplosivo sequestrato dai finanzieri a pescatori di frodo, i soldati tedeschi, ignari del contenuto, ne provocarono la deflagrazione. Al momento di stilare il rapporto, giustificarono le perdite umane con un inesistente attentato. Salvo D’Acquisto, una volta visto il rastrellamento dei civili, e sentendosi comunque responsabile come carabiniere dell’incolumità di tutti (sia dei civili prelevato per l’esecuzione, ma anche dei soldati tedeschi morti per un episodio che non era riuscito a prevenire) decise di immolarsi, scrivendo così un’indelebile pagina di Storia, abnegazione e altruismo.

L’evento si è concluso con i ringraziamenti delle insegnanti dell’I.C. Torrimpietra alla Farmacia sociale Salvo D’Acquisto e un momento conviviale nel piazzale antistante la farmacia, sotto lo sguardo vigile e rassicurante dei carabinieri presenti.

La farmacia Salvo D’Acquisto, di Palidoro, ogni hanno dona il 10% degli utili ad iniziative sociali sul territorio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link