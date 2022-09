Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Gli ultimi giorni di settembre saranno all’insegna del maltempo di stampo tardo autunnale sull’Italia a causa del progressivo approfondimento sull’Europa centrale di una depressione che risucchierà correnti fredde direttamente dalla Groenlandia. In questa dinamica atmosferica avrà una parte importante anche l’evoluzione del super uragano Fiona che nella sua anomala risalita fino alle latitudini canadesi andrà a disturbare la circolazione fredda polare. Mezza Europa si prepara a fare i conti con la prima irruzione di aria fredda della Stagione mentre l’Italia dovrà subire le conseguenze dell’arrivo di questa aria fredda sul bacino, ancora molto caldo del Mediterraneo. Le conseguenze le possiamo facilmente immaginare, ci saranno piogge, temporali, nubifragi e venti forti su diverse regioni. Le zone più esposte saranno probabilmente quelle settentrionali e quelle tirreniche ma il coinvolgimento della Penisola sarà pressoché totale.

METEO LUNEDI’ 26 SETTEMBRE. Nord: Al nord ovest: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, Piogge di forte intensità altrove. Sull’adriatico: Piogge di forte intensità sulla dorsale, Coperto con pioggia moderata altrove.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia moderata sulle pianure, Piogge di forte intensità sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Piogge di forte intensità sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulle Murge e sulla dorsale lucana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: Piogge di forte intensità sul catanese e sul cagliaritano, Coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: tempo perturbato sulle tirreniche, in particolare sul Lazio, con temporali intensi sui settori tra Castelli Romani, Pontino, Monti Lepini, Frusinate e Golfo di Gaeta; possibili criticità idrogeologiche. Accumuli localmente superiori i 100mm. Piogge e temporali anche su Umbria, alto Lazio e localmente su Toscana interna e meridionale. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, con forti raffiche. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Noteremo sole prevalente fino a venerdì compreso, con temperature massime entro 22-25°C, mentre le minime risulteranno molto contenute a valle, specie lungo l’Appennino (qui con valori sin verso i 3-6°C). Ventilazione in prevalenza nord-orientale, a tratti moderata-tesa. Netto e forte peggioramento delle condizioni meteo nel weekend, tra 24 e 26 settembre, per l’avanzare di una perturbazione da Ovest. Nel dettaglio, si segnalano primi forti temporali a partire dal pomeriggio-sera di sabato sulla Toscana nord-occidentale e costiera, in estensione all’entroterra appenninico. Segue l’interessamento tra tarda sera/notte successiva dei settori costieri tra Livornese e grossetano quindi la Maremma con forti temporali che nel corso della notte di domenica si sposteranno verso l’alto Lazio. Domenica perturbata sul Lazio, con temporali molto forti in particolare sul medio-basso Lazio. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio con possibili criticità idrogeologiche più probabili su Toscana nord-occidentale, bassa Toscana e basso Lazio. Lunedì 26 perturbato sul Lazio, di nuovo con temporali intensi specie tra romano, pontino e frusinate.

(Fonte: 3B Meteo)

