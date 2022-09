Nettuno, il Comune cerca un dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici

Nettuno – Prosegue l’attività di rinnovamento degli organici tecnici del Comune di Nettuno. Ieri è stato indetto un avviso per il posto di dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, le cui candidature dovranno essere presentate entro il 10 ottobre (bando al seguente link https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1966.html).

Inoltre il Comune è alla ricerca di un funzionario a cui assegnare una posizione organizzativa per il Settore Lavori Pubblici e la prossima settimana usciranno i bandi per due funzionari tecnici da assegnare all’attuazione delle progettualità del Pnrr e delle altre opere pubbliche. Tra le iniziative in corso anche il coinvolgimento dei Collegi professionali per il reperimento del personale tecnico esterno da impiegare a supporto di quello interno.

