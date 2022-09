Ardea, entra in palestra e semina il panico per far iscrivere il figlio: intervengono i Carabinieri

Ardea – Entra in una palestra di Nuova Florida e semina il panico con i gestori. La donna ha dato in escandescenza dopo che l’iscrizione del figlio è stata rifiutata dai titolari.

E’ successo questa sera 27 settembre intorno alle 20:30 a Nuova Florida, in una palestra di via Rieti. La donna aveva già avuto in passato delle discussioni accese con i proprietari dell’attività, motivo per il quale questa volta avrebbero rifiutato l’iscrizione del figlio.

I gestori volevano evitare problemi con la signora – già conosciuta alle forze dell’ordine – allontanando il figlio minorenne, che si era presentato da solo nella palestra. Le intenzioni erano “buone”, ma l’epilogo tutt’altro: la donna è entrata furiosa nella palestra urlando e sbraitando contro i presenti, che hanno cercato di calmarla.

I proprietari erano talmente impauriti dalla situazione che hanno invitato gli iscritti che si stavano allenando a rimanere all’interno della palestra e a non passare davanti all’entrata, dove era in corso il litigio. Il terrore per presenti e gestori è durato appena cinque minuti, ma sono bastati per chiamare il 112.

I Carabinieri di Ardea sono intervenuti sul posto un’ora dopo la chiamata, quando la donna era già andata via con il figlio e la palestra era in fase di chiusura. La palestra si trova a 200 metri dalla caserma di Ardea, ma in quel momento i militari non avevano a disposizione una pattuglia libera. Dopo un’ora i titolari hanno concordato con i Carabinieri di preparare una diffida nei confronti della signora per evitare che si possa avvicinare di nuovo al locale.

