Cinema, autismo e territorio venerdì 30 settembre nella Sala Lizzani a Fondi

Fondi – L’Associazione di Volontariato Al di là dell’Autismo Odv, in collaborazione con il Gruppo Asperger Lazio Odv e l’associazione culturale Not equal e il patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, promuove l’evento “Cinema, autismo e territorio” che conta due distinti appuntamenti:

10:00-13:30 una tappa dell’As Film Festival On The Road, attraverso una rassegna cinematografica di cortometraggi, destinata alle scuole secondarie di secondo grado;

15:30-18:30 un incontro culturale, dal titolo “Cinema e Autismo: tra rappresentazione sociale e realtà immaginaria”, con il Filosofo Enrico Valtellina, destinato a genitori, familiari, professionisti e figure professionali che si occupano di autismo o cittadini interessati all’argomento.

“Siamo molto lieti – commentano gli organizzatori – di ospitare una tappa dell’Asperger Film Festival e di offrire al territorio pontino una esperienza di inclusione sociale”.

“Il cinema è tante cose – aggiunge Laura Imbimbo, del gruppo Asperger Lazio Odv – innanzitutto racconto con immagini parole e musiche. Un racconto che sfida le regole del tempo e dello spazio. Una fabbrica di sogni. Ma è anche un luogo fisico. Una sala buia in cui si condividono in silenzio emozioni personali. Al cinema si può essere soli o in compagnia. Alla fine della proiezione si può tornare a casa, farsi una passeggiata per pensare a ciò che si è visto, scambiarsi pareri sul film, decidere di prolungare l’incontro con un caffè e molto altro. Il cinema e la cultura uniscono le persone al di là di tutte le barriere. Il nostro proposito è che questo singolo evento diventi un appuntamento per tutti”.

Il programma

Dalle ore 10:00 alle ore 13:30 circa

Saluti Istituzionali e apertura della giornata, Associazione Al di là dell’Autismo ODV

Intervento di Gruppo Asperger Lazio ODV

Intervista e introduzione alla proiezione, staff AS Film Festival

Visione dei cortometraggi: il cinema breve per parlare di autismo, cinema sociale, punti di vista e animazione.

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Apertura dell’incontro, Al di là dell’Autismo ODV

“Cinema e Autismo: tra rappresentazione sociale e realtà immaginaria”, Enrico Valtellina

“Cinema e Autismo”, Laura Imbimbo, Gruppo Asperger Lazio ODV

