Elezioni 2022, a Fiumicino Forza Italia è il secondo partito della coalizione vincente

Fiumicino – “Quello che ha raggiunto Forza Italia a Fiumicino è un grande risultato“. Così Alessio Coronas, capogruppo di FI in Consiglio comunale, commenta la vittoria della coalizione di centrodestra a livello nazionale.

“Con Raffaello Biselli, segretario comunale di FI, siamo più che soddisfatti, sia del lavoro svolto che del risultato ottenuto. I dati parlano chiaro: all’uninominale Forza Italia prende il 6,59%, attestandosi al secondo posto nella coalizione del centrodestra, superando la Lega. Un dato in controtendenza a livello nazionale. I cittadini hanno premiato lo sforzo di un partito che molti davano politicamente per morto. Nulla di più falso. E i dati lo dimostrano”.

“Per il risultato raggiunto un grazie va anche al gruppo dirigenziale di Forza Italia con il quale ora si continua a lavorare in vista del voto delle regionali e delle comunali dei prossimi mesi. Noi ci siamo e sosteniamo già da ora il candidato del centrodestra Mario Baccini a sindaco di Fiumicino. Gli elettori ci hanno dato fiducia e noi non la tradiremo”.

