Fiumicino: il 2 ottobre la 17ma edizione del Trofeo Sant’Ippolito

Fiumicino – Si svolgerà domenica 2 ottobre, in occasione della festa patronale di Fiumicino, la 17a edizione del Trofeo Sant’Ippolito. “La gara – ha spiegato il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento – si svolgerà con le caratteristiche delle precedenti edizioni: partenza e arrivo in piazzale Molinari e un percorso di 10 km pianeggiante. Questa gara podistica ritorna sul nostro territorio dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. È un evento che da lustro a chi vi partecipa e offre possibilità di vivere il territorio con una attività fisica che dona buona salute e benessere. Ringrazio tutta l’associazione A.S.D. Athletic SeaRunners, di cui è presidente Ciro Bossa, per il grande sforzo messo in campo per tornare ad organizzare il Trofeo”.

“Ringrazio – ha aggiunto il presidente Ciro Bossa – il vicesindaco Di Genesio Pagliuca, l’assessore allo Sport Calicchio e la consigliera regionale Califano. Hanno tutti contribuito affinché questa manifestazione rimanesse nel parterre delle gare podistiche del comune di Fiumicino. Con i miei collaboratori abbiamo faticato molto per ripartire, ma lo abbiamo fatto prima di tutto per il bene degli sportivi. Speriamo che partecipino tanti podisti. L’importante è che le persone vengano per divertirsi e godere appieno del nostro territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link