Fiumicino, nuovo asfalto sulle vie di Aranova e Torrimpietra

Fiumicino – Al via da mercoledì 28 settembre i lavori di asfaltatura e ripristini stradali di via di Torrempietra, via Torre del Pagliaccetto, e via Michele Rosi.

“Si parte con via Michele Rosi, da via Gauthier al castello – afferma l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia – sono tutti lavori resi necessari a causa degli avvallamenti e del manto stradale sconnesso. Nel mentre dei cantieri – prosegue Caroccia- sarà possibile avere nel percorso viario rallentamenti e deviazioni di traffico importanti. Il cantiere proseguirà fino al completamento dei lavori, per poi spostarsi in zone limitrofe”.

“Tutte queste opere si vanno a sommare a quelle in corso in via Ovodda ad Aranova, o alla nuova piazza in esecuzione,- conclude Caroccia – oltre agli importanti lavori fatti in via del Granaretto, e ai moltissimi lavori in corso nelle scuole in quel quadrante”.

