Guasto al Comune di Fiumicino: tutti gli uffici restano chiusi al pubblico

Fiumicino – “Si comunica che per un guasto tecnico tutti gli uffici comunali di tutte le sedi rimarranno chiusi al pubblico almeno per l’intera giornata di oggi. Seguiranno aggiornamenti”. E’ quanto si apprende dai canali social del Comune di Fiumicino, i cui uffici resteranno chiuso al pubblico per l’intera giornata.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link