Il centrodestra vince anche a Santa Marinella, Marino: “L’unica via credibile è un percorso civico che risponda ai bisogni dei cittadini”

Santa Marinella – A seguito delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, la lista civica #IoAmoSantaMarinella e il candidato Sindaco Stefano Marino ritengono che, “sia a livello nazionale e sia a livello comunale, il grande sconfitto di questa tornata elettorale è sicuramente il Partito Democratico, il partito che esprime il Sindaco e la maggioranza consiliare a Santa Marinella”.

“Il dato rappresenta una debacle per il Pd cittadino, – spiega il candidato Sindaco – che prende meno della media nazionale e meno delle ultime elezioni. Tutto ciò non può non avere un riverbero sull’azione dell’attuale amministrazione comunale, che dovrebbe leggere tale risultato come un avviso di sfratto anche per sé stessa in vista delle prossime elezioni comunali della prossima primavera.

Il centrodestra vince anche a Santa Marinella, in particolare Fratelli d’Italia ottiene un ottimo risultato: corre però l’obbligo rappresentare che nella nostra cittadina i partiti del centrodestra sono praticamente non rappresentati, o comunque non organizzati, e soprattutto non dimostrano la loro presenza facendo opposizione all’amministrazione Tidei.

Vorremmo, inoltre, sottolineare l’ottimo risultato di Cateno De Luca, ex Sindaco di Messina, che elegge due parlamentari e si piazza secondo nelle regionali in Sicilia, superando il Pd e il Movimento 5 Stelle: un esempio di buona amministrazione del territorio, che viene riconosciuto dai cittadini attraverso il voto. Un modello da seguire anche nel nostro territorio e che ispira anche l’azione politica della nostra lista”.

“A Santa Marinella quindi – conclude Marino – il centrosinistra dell’amministrazione comunale è perdente e il centrodestra vince ma non è rappresentato adeguatamente in Città: l’unica via credibile è rappresentata da un percorso civico che risponda ai bisogni dei cittadini di Santa Marinella. Noi faremo questo, offrendo una proposta politica nuova, lontana sia da questo centrosinistra che dal centrodestra, con la lista #IoAmoSantaMarinella: una lista aperta a tutti i cittadini che si vogliono occupare della nostra Città”.