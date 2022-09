Investì e uccise un pedone a Montalto di Castro: assolto dopo 10 anni

Montalto di Castro – Assolto “perché il fatto non costituisce reato” per l’investimento mortale a Montalto di Castro. A distanza di quasi 10 anni e mezzo dal fatto, si è concluso con una sentenza di assoluzione il procedimento penale a carico di un 44enne di Tarquinia accusato di omicidio colposo. La sera del 16 aprile 2012, mentre guidava lungo la strada comunale “Della Marina”, investì e uccise un 71enne del Senegal residente a Montalto di Castro. I familiari della vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella ricostruzione di incidenti stradali mortali e nella tutela dei danneggiati, costituendosi parte civile con l’avvocato Scipione.

“Pur rispettando ovviamente la decisione del giudice – commenta Paolo Ciceroni, responsabile della sede di Giesse Risarcimento Danni a Roma – la sentenza ci lascia sbigottiti. Si trattava dell’ennesimo incidente mortale causato da un’imprudenza e dal mancato rispetto dei limiti di velocità. Il pubblico ministero aveva infatti accertato che l’automobilista, in orario notturno e in un tratto senza illuminazione pubblica, procedeva a una velocità ben superiore a quella consentita: 71 chilometri orari contro i 50 previsti in quella zona”.

“I familiari, ancora affranti per quanto accaduto, sono rimasti delusi e non si spiegano l’esito del processo – conclude Ciceroni –. Il giudice si è preso 90 giorni per le motivazioni. Una volta che le avremo lette, capiremo il perché di questa decisione che purtroppo lascia tanti punti interrogativi”.

L’incidente

La tragedia risale al 16 aprile 2012. Sono le 21. L’uomo sta attraversando la strada “Della Marina”, all’altezza del cavalcavia della linea ferroviaria Roma-Grosseto nel comune di Montalto di Castro, e notando un’auto in arrivo alla sua destra si ferma in prossimità della linea di mezzeria. L’automobilista alla guida della Fiat Punto si accorge del pedone solo all’ultimo momento, frena bruscamente, perde il controllo del mezzo e investe il 71enne, uccidendolo sul colpo.

La conclusione del ctu era stata chiara: “Rispettando il limite di velocità, sarebbe riuscito ad arrestare il veicolo prima dell’investimento ovvero lo stesso sarebbe avvenuto a velocità molto ridotta, prossima allo zero”. E il 71enne probabilmente sarebbe sopravvissuto. Nonostante gli accertamenti svolti dalla pubblica accusa, il giudice ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link