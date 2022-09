Ladispoli, il Sindaco nomina i nuovi delegati esterni

Ladispoli – Il sindaco Alessandro Grando ha ulteriormente completato l’organico dell’Amministrazione comunale, provvedendo a nominare 31 nuovi delegati esterni che collaboreranno a titolo gratuito.

“A nome dell’Amministrazione comunale – ha commentato il sindaco – auguro buon lavoro ai nuovi delegati, che rappresentano un prezioso valore aggiunto alle attività svolte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

Amministrare una città importante come Ladispoli è un’attività complessa, che richiede il massimo impegno e la partecipazione attiva di tutte le realtà del territorio. Grazie al supporto dei delegati nominati oggi, e di quelli che verranno nei prossimi giorni, riusciremo ad essere sempre più presenti e in grado di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Buon lavoro ai nuovi delegati!”

Questi i nuovi delegati:

Caterina Carlomagno: Tutela e benessere degli animali.

Fabio Ciampa: Sport

Emanuele Cagiola: Progetti di riqualificazione urbana

Biagio Camicia nato: Politiche per il lavoro, la formazione e lo sviluppo d’impresa

Domenico De Carolis: Rapporti con il quartiere Vecchio Centro

Laura Di Stasi: Rapporti con il quartiere Marina di Palo

Simona Indiveri: Rapporti con il quartiere Centro

Alessio Ravarino: Rapporti con il quartiere Miami

Natascia Pellecchia: Rapporti con il quartiere Caere Vetus

Massimo Alimonti: Rapporti con il quartiere Cantinaccia.

Simone Mazzagalli: Caccia e pesca.

Raimondo Terramano: Mercati e commercio ambulante

Andrea Tabacchini: Promozione attività sportive acquatiche

Mario Buonocore: Rapporti con le Comunità religiose

Roberto De Luca: Protezione Civile

Felicia Caggianelli: Arte

Filippo Salvatore Conte: Mostre ed esposizioni artistiche

Ibra Mboup: Rapporti con la comunità senegalese

Alessandro Giacomini: PNRR e Next Generation EU

Lucia Cordeschi: Sportello tutela minori e donne vittime di violenza

Nicolò Accardo: Servizi scolastici

Claudio Sini: Scuola Arti e mestieri

Giorgia Giacomini: Immigrazione e integrazione

Marco Cecchini: Progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”

Valerio Gnazi: Rapporti con la zona artigianale

Arnaldo Gioacchini: Valorizzazione patrimonio storico e archeologico

Alfonso Sellitto: Rapporti con le associazioni del comparto difesa, combattentistiche e d’arma

Federica Rossi: Progetto “Banca del tempo”

Matteo Diano: Cerimoniere

Ciro Lemma: Contrasto abbandono rifiuti

Angelo Bernabei: Diritti dei consumatori.

