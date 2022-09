Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo la perturbazione che in avvio di settimana porterà maltempo anche intenso soprattutto al Sud Italia, un fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà l’arco alpino già nella serata di lunedì. Ma sarà dalla giornata di martedì che cercherà di scavalcare la barriera alpina, riversando parte del suo carico sulle regioni centro-settentrionali in settimana, in misura più attenuata anche su tratti del Sud. Le temperature perderanno alcuni gradi, portandosi anche sotto la media, ma il freddo sarà più avvertibile sulle Alpi, mentre gli effetti instabili del fronte in arrivo si manifesteranno soprattutto sulle regioni centro-meridionali del versante tirrenico, dove maggiori saranno gli episodi di instabilità. Nei giorni successivi nuovi impulsi instabili scorreranno verso l’Italia, inseriti in un flusso di sostenute correnti occidentali, responsabili di episodi instabili soprattutto sulle regioni tirreniche.

METEO MARTEDI’ 27 SETTEMBRE. Addensamenti su Alpi e alto Triveneto con piogge e rovesci sparsi al mattino e neve sui settori di confine dai 2000m, ma con fenomeni in attenuazione in giornata e tendenza a schiarite. Più soleggiato sul resto del Nord, salvo annuvolamenti e piovaschi su Appennino emiliano, localmente sulla pianura adiacente in giornata e sul Friuli VG in serata. Sulle regioni centrali instabile sul versante tirrenico con piogge sparse più frequenti sulle zone interne, in estensione ad Umbria e Marche in giornata ma ovunque in attenuazione in serata. Al Sud ancora instabile al mattino su bassa Campania e Calabria tirrenica con piogge e rovesci in attenuazione in giornata con schiarite in arrivo. Meglio sui rimanenti settori, ma in serata nuove piogge in arrivo su bassa Campania e Calabria tirrenica, successivamente anche sul nord della Sicilia. in Sardegna inizialmente nuvoloso e piovoso sulle aree occidentali, ma in miglioramento in giornata. Temperature in calo su Alpi e alto versante tirrenico. Venti tesi occidentali, fino a forti in Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: ancora una giornata instabile su Toscana, Umbria e Lazio, in un contesto di variabilità con rovesci sparsi e locali temporali nel corso della giornata, più probabili sui settori interni e lungo l’Appennino. Variabilità lungo le coste, dove non mancheranno locali spunti instabili. Temperature massime entro 19-23°C. Venti forti o molto forti dai quadranti occidentali. Mare molto mosso o agitato.

Commento del previsore Lazio

Lunedì 26 ancora perturbato sul Lazio, con temporali intensi tra notte e primo mattino specie tra Castelli Romani, Pontino e Frusinate, con accumuli di nuovo localmente superiori i 50mm sulle stesse aree colpite dal maltempo di domenica; temporali anche sull’Umbria meridionale, sul Lazio centrale ed entroterra appenninico entro metà notte. Nuova locale instabilità diurna sui settori interni. Locali fenomeni a carattere di nubifragio con criticità idrogeologiche più probabili su basso Lazio (qui con accumuli anche superiori i 70-100mm). Seguono giornate ancora instabili, con rovesci e locali temporali, più probabili su entroterra ed Appennino, ma anche localmente lungo le coste.

(Fonte: 3B Meteo)

