Nuova Florida, misteriosi bigliettini sui citofoni. L’allarme dei cittadini: “Segnali per rubare”

Ardea – Misteriosi bigliettini sono comparsi sui citofoni di alcune villette a Nuova Florida. Tutto è iniziato con una segnalazione online, da lì in poi le segnalazioni sono aumentate e ora i residenti sono intenzionati ad andare direttamente dai Carabinieri.

“Sei bellissim*”: questo il messaggio contenuto nei biglietti, decorati con l’aggiunta di alcuni cuoricini rosa. Un bellissim* generico, né al femminile né al maschile, che lascia pensare possa essere rivolto a ambo i sessi e quindi non a una persona nello specifico. Un semplice scherzo da parte di qualche ragazzino?

Sembrerebbe di no. Un cittadino avrebbe visto le persone che hanno lasciato il biglietto dalle videocamere di sorveglianza della propria casa: si tratterebbe di due uomini. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di uno scherzo al signore, eppure, dopo la sua segnalazione su Facebook ne sono arrivate altre, da altri cittadini.

“Sto trovando sul citofono questi bigliettini e vedendo dalle registrazioni delle telecamere sono due uomini i quali sono passati ieri pomeriggio intorno alle 16:45 (prima è sceso uno e subito dopo un altro). Scrivo qui per sapere se a qualcuno fosse successo qualcosa del genere”, ha scritto per primo il cittadino”, aveva segnalato il residente. “Li abbiamo trovati anche io e mio padre“, ha scritto un altro cittadino.

E ancora: “Mentre vi consegnavo la posta a via Palermo ne ho visto altri, anche su via Padova”, scrive un altro signore. La paura maggiore tra gli abitanti è che si possa trattare di messaggi in codice da parte di qualche malvivente: “Sono segnali per rubare”, “Credo sia un modo per capire se la casa è abitata o meno. Il fatto che non c’è la lettera finale fa capire che non è diretto ad una persona specifica”, “Vai dai carabinieri”, consiglia un altro utente.

Nella paura di essere il prossimo a ritrovarsi un bigliettino sul citofono, c’è anche chi ironizza: “io ci trovo sempre le bollette da pagare… ho il sospetto che è il postino, mo’ vado dai carabinieri”.

