Roma, nascondeva 600 chili di droga in garage: pusher in manette

Fonte Nuova. Un ingente quantitativo di droga sequestrato dalla Polizia di Stato. Arrestato un uomo di 36 anni trovato in possesso di quasi 600 chili di sostanza stupefacente.

Roma – Una montagna di droga: 585 chilogrammi impilati all’interno di un garage in località Fonte Nuova, a Roma. Questa la quantità di stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina sequestrata dagli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, con l’ausilio della Polizia Locale del posto. Durante alcuni servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno effettuato una perquisizione e si sono ritrovati dinanzi a 22 borse contenenti hashish dal peso di 583 chili, 2 scatoloni di cartone contenenti 17,5 chili di marijuana ed una busta contenente 500 grammi di cocaina, oltre a 2 panetti di hashish dal peso di 192 grammi.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato un 36enne romano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, arresto poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link