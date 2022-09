“Sapori gastronomici” a Fiumicino, finalmente una pausa pranzo con prodotti freschi e di qualità

Fiumicino – Siamo italiani, e quando arriva il momento della pausa pranzo vorremmo mangiare bene, senza riempirci di “schifezze” (come le chiamiamo un po’ tutti), senza ingozzarci di corsa, e senza spendere una fortuna ma “il giusto”.

Pensate sia difficile coniugare le tre esigenze in un unico posto? Forse fino a poco tempo fa, ma adesso c’è una nuova opportunità di grande qualità e piatti pronti o espressi a disposizione per una pausa pranzo a Fiumicino: Sapori Gastronomici Riky & Francy, in via delle Gomene 14 a Fiumicino (tel. 06 8595 4845).

Per una pausa pranzo speciale Riccardo e Francesca hanno pensato a due soluzioni, una più veloce e una più “comoda”. La prima, denominata “tavola calda”, consiste nel preparare i piatti in mattinata per poi servirli velocemente all’ora di pranzo; intendiamoci, tutto fatto in casa, con prodotti rigorosamente scelti e di qualità.

La seconda opportunità, definita “bistrot”, prevede la cucina espressa delle diverse (e succulenti) offerte di pasta all’uovo artigianale (con opportunità di pasta secca, per chi vuole): si va dai Tonnarelli in crema di zucchine con pancetta croccante, stracciatella e granella di pistacchio, ai Tonnarelli in crema di peperoni, guanciale croccante e granella di noci; e poi ancora Strozzapreti al ragù di carne, Paccheri all’amatriciana, e altro ancora… Il giovedì, come da italica tradizione, gnocchi freschi al sugo.

E poi, ovviamente, sempre a disposizione la vastissima scelta di salumi e formaggi di qualità di Sapori Gastronomici Riky & Francy, cuore della parte gastronomia del locale. Il mercoledì, in più, c’è la possibilità di assaggiare la favolosa porchetta di Ariccia, scesa di buon mattino dai Castelli Romani.

Un’offerta gastronomica di qualità, tutto fatto in casa nella piccola “cucina boutique” del locale. E per chi volesse assaggiare tali prelibatezze nella comodità casalinga, nessun problema: Sapori Gastronomici Riky & Francy, su prenotazione, preparano ottime lasagne caserecce e una squisita Parmigiana di melanzane, da portare via sia per pranzo sia per cena.

Sapori Gastronomici Riky & Francy, la qualità che mancava.

Info: Sapori Gastronomici Riky & Francy, via delle Gomene 14 a Fiumicino. Tel. 06 8595 4845.