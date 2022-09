Ucraina, referendum “farsa”: oltre il 97% dice sì all’annessione alla Russia

Kiev- Il 97% degli elettori ai referendum in quattro regioni dell’Ucraina orientale controllate dalle forze russe è risultato favorevole all’annessione dei territori alla Federazione Russa, stando ai dati preliminari della Commissione elettorale.

Le votazioni sono iniziate venerdì nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia e si sono concluse oggi, 27 settembre 2022. I primi risultati diffusi dalla Commissione elettorale russa – con conteggi compresi tra il 12 e il 20% dei voti – anticipano livelli di sostegno all’annessione che in alcuni casi superano anche il 98%, riferisce la Commissione. (Fonte: Adnkronos)

