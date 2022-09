A Ladispoli il 2 ottobre giornata di prevenzione dei disturbi uditivi

Ladispoli – “I disturbi uditivi costituiscono un serio problema medico e sociale e la prevenzione è l’unico strumento che abbiamo a disposizione”. Con queste parole l’assessore alla sanità Dora Lazzarotto ha annunciato che domenica 2 ottobre in occasione della Festa dei Nonni a Ladispoli si svolgerà a Ladispoli una giornata di prevenzione per i disturbi dell’apparato uditivo.

“L’iniziativa, che si svolgerà presso il chiosco della Protezione Civile in piazza Rossellini, è aperta – ha proseguito Lazzarotto – a tutte le fasce d’età . Grazie alla disponibilità della dottoressa Giovanna Volpelli e di tutta la sua equipe verranno effettuate gratuitamente visite audiologiche e un’indagine medica che ha l’obiettivo di controllare la struttura dell’orecchio e verificarne la corretta funzionalità”.

Per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione, chiamando i numeri 3313723997 e 067811112.

