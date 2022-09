Formia, l’associazione Volontari Emergenza Radio Sud Pontino festeggia i suoi 40 anni di attività

Fondi – Il prossimo 1° ottobre, l’associazione Volontari Emergenza Radio – V.E.R. Sud Pontino festeggia i suoi 40 anni di attività. Grazie ai suoi 55 volontari, effettua oltre 800 servizi annui. Da 40 anni svolge attività di antincendio boschivo, protezione civile, pubblica utilità ed assistenza, nonché supporto alle istituzioni locali, regionali e nazionali per la salvaguardia del territorio.

Fondata nell’ottobre del 1982, nasce dalla volontà di 7 soci fondatori con lo scopo di fare attività di Protezione Civile: essere pronti, preparati e disponibili nel momento del “bisogno” ovvero all’insorgere di una emergenza.

Negli ultimi anni, i volontari dell’associazione sono stati presenti nei maggiori eventi calamitosi nazionali: dal sisma dell’Aquila a quello dell’Emilia …. dall’alluvione di Benevento al sisma del Centro Italia.

Ma innumerevoli sono stati anche gli interventi in ambito comunale ed intercomunale.

Opera principalmente all’interno del comune di Formia, ma non solo, in quanto con un parco mezzi composto da 3 pick-up antincendio, 1 mezzo polifunzionale, 1 autobotte, 1 furgone e 2 autocarri per trasporto di attrezzature e mezzi d’opera di protezione civile, spesso i suoi servigi sono richiesti anche al di fuori dell’ambito comunale.

Dal 1982 è una realtà del comune di Formia e del Sud Puntino, ma sempre nello spirito di “Volontari per passione”.

Dietro la storia di questa grande realtà tutta formiana, ci sono uomini e donne che, grazie alla loro passione, alla loro esperienza, alla loro energia e alla loro umiltà, contribuiscono fattivamente alla vita associativa e all’evoluzione della stessa.

Questo 40° anniversario non è solo l’occasione per celebrare i volontari di ieri e di oggi, per ricordare i valori di questa associazione all’avanguardia e i suoi 40 anni di storia, ma è anche il simbolo di un’organizzazione pronta a sfidare il domani, grazie alle sue solide fondamenta.

Il V.E.R. Sud Pontino lavora, costantemente, al fianco degli enti e rappresenta un’importante realtà all’interno del sistema regionale della protezione civile. Nel corso dei decenni con l’adesione al Coordinamento FE.P.I.VOL è diventata punto di riferimento per le emergenze in tutto il Lazio.

40 anni di valori condivisi per creare uno spirito di squadra

Da oltre 40 anni la solidarietà, la tempestività e l’altruismo sono valori nei quali l’associazione crede e sostiene.

Il V.E.R. Sud Pontino così com’è oggi difficilmente sarebbe stata immaginata dai fondatori 40 anni fa, anche se certamente auspicata.

Il Presidente Antonio Tomao spiega: “Cogliamo questo anniversario come un’opportunità per celebrare il vecchio e il nuovo. Valori tradizionali come la professionalità, la qualità e l’affidabilità ci guidano in tutte le azioni che ci hanno reso ciò che siamo.

Siamo inoltre costantemente spinti dalla ricerca di nuovi volontari, di nuovi stimoli a intraprendere progetti e a compiere un passo fuori dalla zona di comfort”.

“A nome dell’attuale direttivo, colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri volontari, i partner e i sostenitori per come ci hanno aiutato a realizzare questa storia insieme. Un ringraziamento particolare per i nostri volontari: apprezziamo molto la disponibilità e la dedizione mostrata e dimostrata per lunghi anni, nonché la loro onnipresente motivazione nel portare avanti la nostra associazione. Allo stesso tempo attendiamo con ansia il nostro entusiasmante futuro e l’ulteriore cooperazione che ci si prospetta”.Queste sono le parole di ringraziamento del presidente Antonio Tomao.

