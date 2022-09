La Pisana vara la Legge per l’Etruria: oltre 2 milioni per i Comuni da Civitavecchia a Fiumicino

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la legge riguardante il Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria Meridionale.

Nel piano straordinario verranno stabiliti oggetto e finalità degli interventi per la valorizzazione ambientale, l’implementazione delle infrastrutture viarie e portuali, per lo sviluppo economico e produttivo, agricolo, turistico e culturale del territorio, così come una sua razionale e più efficiente gestione. 16 i Comuni del territorio interessati dal piano che diventeranno soggetti attuatori, con uno stanziamento a disposizione di 2.700.000 euro per il biennio 2022-2023. Alla realizzazione degli interventi o delle opere si provvederà anche mediante concorso di risorse private.

“Ringrazio i consiglieri proponenti Emiliano Minnucci e Marietta Tidei e tutto il Consiglio per il lavoro svolto – ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli -. Si tratta di una legge molto importante che interesserà un’area di oltre 1.000 km quadrati, tra Civitavecchia, i Monti della Tolfa, il lago di Bracciano e Fiumicino – ha continuato Orneli – e che promuove un sistema sostenuto da risorse pubbliche e private che darà vita a un nuovo modello di gestione del territorio, del patrimonio ambientale, del paesaggio, di salvaguardia e recupero dei beni storico-archeologici e artistici del nostro territorio, per costruire un modello di sviluppo durevole nel tempo capace di attrarre investimenti e dare nuove opportunità occupazionali”.

Il piano straordinario degli interventi sarà adottato dalla Giunta su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico di concentro con gli assessori competenti nei vari ambiti sentita la commissione consiliare competente. Potranno essere realizzati interventi per:

• sviluppo e ottimizzazione della viabilità;

• sviluppo ecosostenibile dei porti di Civitavecchia e Fiumicino;

• difesa del suolo e recupero ambientale;

• conservazione, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico, artistico e archeologico anche mediante utilizzo di moderne tecnologie per incrementare e incentivare le attività turistiche e culturali;

• valorizzare e promuovere il patrimonio agroalimentare.

Califano: “Ri-nasce l’Etruria. Una giornata importante per il nostro territorio”

“Oggi è una giornata importante per il nostro territorio. Con l’approvazione della legge regionale sull’Etruria Meridionale diamo un impulso, concreto, alla valorizzazione e allo sviluppo di un’area straordinaria, quella che va da Civitavecchia a Fiumicino e comprende i comuni del Lago di Bracciano e i Monti della Tolfa”. A dichiararlo in una nota stampa la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Da oggi, – spiega Califano – grazie a risorse certe inserite in bilancio, potremo finalmente lavorare per creare percorsi enogastronomici che esaltino i prodotti tipici. Migliorare l’offerta turistica attraverso il potenziamento infrastrutturale e viario. Lo sblocco di importanti incentivi destinati alla crescita competitiva degli operatori pubblici e privati. L’uso di nuove tecnologie per incrementare la fruizione dell’immenso patrimonio storico, artistico e archeologico.

La valorizzazione di parchi, sic e zone di protezione speciali. La bonifica e il risanamento ambientale delle aree a rischio. Un piano ambizioso per il quale vanno ringraziate le tante associazioni che hanno collaborato alla stesura e in particolare ci tengo a citare Saif, che quando mi è stato sottoposto dai colleghi Minnucci e Tidei ho immediatamente sottoscritto e appoggiato.

Sono coinvolti in questo programma i Comuni di Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, Tuscania, Montalto di Castro, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia e Monte Romano”.

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.