Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un vasto vortice situato sull’Europa centro-settentrionale e alimentato da aria fredda in discesa dalle latitudini artiche condizionerà il tempo anche sull’Italia nei prossimi giorni, pilotando una serie di fronti diretti verso il Mediterraneo centrale. Trasportati da un teso flusso di correnti da ovest-sudovest coinvolgeranno soprattutto le nostre regioni del versante tirrenico, dove il tempo sarà più instabile, ma non mancheranno piogge e qualche rovescio o temporale fin sulle regioni settentrionali. L’aria più fredda presente oltralpe permetterà inoltre alla neve di cadere sulle Alpi confinali, seppur debole, a quote superiori a 2000m.

METEO MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE. Peggiora sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci soprattutto sui settori di confine con neve oltre i 2000m, in estensione fino al Friuli VG entro sera. Parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni settentrionali con passaggio di nubi medio-alte e stratificate, più compatte sull’Appennino emiliano dove compariranno alcuni rovesci. Sulle regioni centro-meridionali schiarite prevalenti sul versante adriatico salvo qualche rovescio in transito in giornata sulle Marche, maggior instabilità su quello tirrenico e sull’ovest della Sardegna con rovesci intermittenti, più frequenti su Toscana, basso Lazio e Campania, anche temporaleschi. Temperature in calo al Centro-Nord. Venti tesi occidentali, da sudest sull’Adriatico.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata complessivamente variabile, ancora caratterizzata da note instabili nel corso della giornata specie su interne toscane, Umbria e localmente sul Lazio, specie appenninico. Nubi basse al amttino a valle. Temperature massime entro 22-25°C. Venti moderati-tesi dai quadranti Ovest-Sudovest. Mari molto mossi o agitati.

Commento del previsore Lazio

Noteremo giornate ancora instabili con rovesci e locali temporali, più diffusi e strutturati tra 29 setembre e 1 ottobre su Toscana, Umbria e Lazio; fenomeni localmente anche forti sia il 29 che il 30 con locali allagamenti o smottamenti. Migliora con l’arrivo di ottobre e nei giorni successivi grazie all’alta presione, valori che tra 2 e 6 ottobre tenderanno a salire anche sopra i 24-25°C.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.