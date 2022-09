Minturno – Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Nello specifico, i militari della: N.O.RM. – Sezione Radiomobile hanno denunciato un uomo cl. 74 in Italia s.f.d., per essere stato sorpreso dai militari operanti all’atto di allontanarsi dall’abitazione di un 44 enne di Minturno, da dove aveva asportato arnesi vari da campagna. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

I militari della Stazione CC di Scauri di Minturno hanno eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione di pene concorrenti emesso dall’A.G. nei confronti di un uomo di Minturno, dovendo scontare la pena di anni 2, mesi 2 e gg.28 nonché una multa di euro 667,00 per reati di estorsione, atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Cassino.

I militari della Stazione CC di Minturno, invece, hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione di misura cautelare personale con quella più grave in carcere emessa dall’A.G. di Cassino nei confronti di un uomo cl.01 di Minturno, per aver violato il regime coercitivo impostogli essendosi allontanato in più occasioni dal proprio domicilio nel periodo 16-18 settembre 2022. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Cassino.

