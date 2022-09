Nuoto Sincronizzato Paralimpico, le convocate azzurre per il Mondiale

Roma – Sono cinque le atlete selezionate dallo staff tecnico della Nazionale

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, nella vasca del Centro di Preparazione Paralimpica di Roma (via delle Tre Fontane, 25/27/29), si ritroveranno le sincronette selezionate dal Referente Tecnico Nazionale Floriana De Vivo e dal suo staff composto da Elisa Filardo ed Ester Lazzari.

Queste le atlete:

Marta Cantero (ASD Chiavari Nuoto);

Giulia Giovannelli (Blu Alikè ASD);

Sara Lazzari (Swimfit SSD ARL);

Martina Sassani (ASD Elpis);

Livia Travia (Blu Alikè ASD).

Ad esclusione di Giulia Giovannelli, la altre sincronette saranno impegnate dal 15 al 23 ottobre nel Mondiale DSISO. La manifestazione, in programma ad Albufeira (POR) e riservata ad atleti con sindrome di Down, accoglierà sia le nazionali di nuoto che quelle di nuoto sincronizzato. Un’edizione che arriva a quattro anni di distanza da quella di Truro (CAN).

Programma – A Roma, le convocate sosterranno tre allenamenti: una doppia seduta nella giornata dell’8 ottobre e un allenamento mattutino il 9 ottobre. Durante il raduno verranno definiti gli esercizi che saranno poi portati in gara al Mondiale, al quale l’Italia si presenta puntando sulle gare individuali. (Fonte Fisdir/foto@fisdir.it)

