Nuovo Viaggio Apostolico: Papa Francesco sarà in Bahrein dal 3 al 6 novembre 2022

Città del Vaticano – Papa Francesco, “accogliendo l’invito delle Autorità civili ed ecclesiali, compirà l’annunciato Viaggio Apostolico nel Regno del Bahrein dal 3 al 6 novembre di quest’anno, visitando le città di Manama e Awali in occasione del Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence“. Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, spiegando che programma e dettagli del viaggio saranno forniti in un secondo momento.

