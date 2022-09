“Sport inclusivo e accessibile a tutti”: il Papa in ascolto degli atleti di tutto il mondo

Città del Vaticano – Al via da domani, in Vaticano, un summit sullo sport per sottolineare i valori della “coesione” e della “accessibilità” a tutti. Una due giorni che culminerà il 30 settembre nell’incontro degli atleti col Pontefice per firmare un documento speciale. “Con tante guerre, divisioni, tanta solitudine dopo la pandemia, lo sport può aiutare tanto. Questo tempo di progettazione e di ristrutturazione dopo la pandemia, è un’occasione idonea per creare nuovi principi affinché lo sport svolga davvero un ruolo che, come Papa Francesco sottolineava nel prologo del documento ‘Dare il meglio di sé’, sia uno strumento di incontro, di formazione e anche di missione e di santificazione”, dice, durante la conferenza stampa in Vaticano di presentazione dell’evento, padre Alexandre Awi Mello, segretario del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita.

L’evento vedrà anche la partecipazione di Thomas Bach, presidente del Cio, Filippo Grandi, Presidente Unhcr, Andrew Parsons, Presidente dell’International Paralympic Committee. Alla fine del summit, venerdì 30 settembre, gli atleti saranno ricevuti nel pomeriggio in Aula Paolo VI da Papa Francesco al quale sarà presento un documento conclusivo che è anche una dichiarazione sullo “Sport inclusivo”. Dichiarazione che sarà firmata dal Santo Padre e dagli atleti stessi.

“Alcuni atleti, in rappresentanza delle categorie più fragili, e rappresentanti delle istituzioni, firmeranno la dichiarazione. Questo documento – ha spiegato mons. Melchor Sánchez de Toca y Alameda del Dicastero per la Cultura e l’Educazione – è in realtà una declar-action, una chiamata all’azione. Un convegno come questo è inutile se non si trasforma in azioni, se rimane un’autocelebrazione. La vera inclusione si fa per strada, con azioni concrete e non con parole. Il Summit sarà un successo se si tradurrà poi in azioni concrete”.

È prevista anche una serata culturale nei Musei Vaticani sottolineando il filo rosso che lega i beni culturali al bene dello sport, che si terrà nella cornice del museo etnologico. Venerdì mattina è prevista la Santa Messa per chi lo desidera.

